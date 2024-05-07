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Dünyanın ən yaxşı məşqçiləri - ADLAR

Futbol
Xəbərlər
7 May 2024 15:28
Dünyanın ən yaxşı məşqçiləri - ADLAR

Dünyanın ən yaxşı məşqçiləri bəlli olub.

İdman.biz xəbər verir ki, siyahını “FourFourTwo” açıqlayıb.

Cədvələ “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola başçılıq edir. Digər Premyer Liqa klubu “Liverpul”un baş məşqçisi Yurgen Klopp 2-ci, “Bayer”in ispaniyalı çalışdırıcısı Xabi Alonso 3-cüdür.

1. Pep Qvardiola (“Mançester Siti”)
2. Yurgen Klopp (“Liverpul”)
3. Xabi Alonso (“Bayer”)
4. Karlo Ançelotti (“Real”)
5. Unai Emeri (“Aston Villa”)
6. Mikel Arteta (“Arsenal”)
7. Simone İnzaqe (“İnter”)
8. Luis Enrike (PSJ)
9. Dieqo Simeone (“Atletiko”)
10. Yulian Naqelsmann (Almaniya)

İdman.biz

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