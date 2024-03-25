Avropada ən çox maaş verən klublar müəyyənləşib - SİYAHI

Avropa klubları arasında ən çox maaş verənlərin siyahısı açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, cədvələ "Barselona" başçılıq edir.
Kataloniya klubu futbolçularına ümumilikdə 639 milyon avro ödəyir.
İlk "10 luq"
1. "Barselona" – 639 milyon avro
2. PSJ – 617 milyon avro
3. "Mançester Siti" – 554 milyon avro
4. "Real" – 453 milyon avro
5. "Liverpul" – 429 milyon avro
6. "Bavarya" -416 milyon avro
7. "Çelsi" – 397 milyon avro
8. "Mançester Yunayted" – 381 milyon avro
9. "Tottenhem" – 289 milyon avro
10. "Yuventus" – 283 milyon avro
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