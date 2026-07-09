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Holandın menyusu: Gündə 6000 kalori və altı dəfə yemək - FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
9 İyul 2026 16:54
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Holandın menyusu: Gündə 6000 kalori və altı dəfə yemək - FOTO/VİDEO

Norveç futbol millisinin hücumçusu Erlinq Holand qidalanma rejimi ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Siti”nin forvardı gündə altı dəfə qidalanır.

Onun gündəlik kalori miqdarı təxminən 6000-ə çatır. Bu, orta hesabla 24 adi çizburgerə bərabərdir.

Holand əsasən toyuq, spagetti, steyk, balıq, tərəvəz və bala üstünlük verir. Norveçli hücumçu daha çox su içir və şirin qəlyanaltılardan uzaq durur.

Futbolçunun qidalanma rejimi onun yüksək fiziki göstəricilərini qorumaq üçün xüsusi nəzarətdə saxlanılır. Holand sürət, güc və dözümlülüyünü saxlamaq üçün menyusunda zülal və təmiz qidalara geniş yer verir.

Norveç millisində onun keçmiş komanda yoldaşı Coşua Kinq də Holandın iştahı barədə maraqlı fikir səsləndirib.

O, Erlinqin çox yeməsinə işarə edərək, “ayı kimi yeyir”, - deyib.

Qeyd edək ki, Holand DÇ-2026-da Norveç millisinin əsas hücum silahlarından biridir. Norveç dörddəbir finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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