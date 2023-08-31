6 May 2026
PSV, “Antverpen” və “Kopenhagen” - VİDEO

31 Avqust 2023 00:59
Çempionlar Liqası pley off-mərhələsinə başa çatıb.

İdman.biz xəbər verir ki, PSV böyükhesablı qələbə qazanıb.

Hollandiya təmsilçisi öz meydanında 5:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Antverpen" isə ilk matçda olduğu kimi səfərdə AEK-dən güclü olub. "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran "Rakuv" turnirin qrup mərhələsində oynamaq şansını qaçırıb. Polşalılar iki oyunuun nəticəsinə görə, "Kopenhagen"ə uduzublar.

Çempionlar Liqası

Pley-off, cavab oyunları

30 avqust

PSV (Hollandiya) - "Reyncers" (Şotlandiya) – 5:1

Qollar: Saibari, 35; 53. De Yonq, 66. Veerman, 78. Qoldson, 82 (öz qapısına) – Tavernier, 64.

İlk oyun – 2:2

AEK (Yunanıstan) – "Antverpen" (Belçika) – 1:2

Qollar: Arauxo, 90 – Kerk, 73. Balikvişa, 90+5.

İlk oyun – 0:1

"Kopenhagen" (Danimarka) – "Rakuv" (Polşa) – 1:1

Qollar: Vavro, 35 – Zvolinsi, 87.

İlk oyun – 1:0

İdman.biz

De la Fuente: “Tanrının köməyilə, Yamal dünya çempionatına əla formada olacaq”
Dünya çempionatı 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək
Ronaldunun oğlu karyerasını Avropada davam etdirə bilər
Gənc oyunçu “Real Madrid”, “Bavariya” və PSJ kimi klubların marağına səbəb olub
“Bavariya” PSJ-nin Çempionlar Liqasında ən çətin səfər rəqibidir
PSJ ilk yarımfinal oyununda “Bavariya”nı 5:4 hesabı ilə məğlub edib
Flik hələlik Bastoninin “Barselona”ya transferinə razılıq verməyib
Transfermarkt müdafiəçinin dəyərini 70 milyon avro olaraq qiymətləndirir
Alisson Bekker “Yuventus”a keçir
Braziliyalı qapıçı İtaliya nəhəngi ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb
“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
Parislilər “Allianz Arena”ya minimal üstünlüklə gəlirlər
Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
O, daha əvvəl 1998-2018-ci illərdə İstanbul nəhənginin prezidenti vəzifəsində çalışıb

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb
Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
“Nerazzurri” 35-ci turda “Parma”ya qalib gələrək çempionluğunu rəsmiləşdirib