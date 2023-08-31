PSV, “Antverpen” və “Kopenhagen” - VİDEO

Çempionlar Liqası pley off-mərhələsinə başa çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, PSV böyükhesablı qələbə qazanıb.
Hollandiya təmsilçisi öz meydanında 5:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Antverpen" isə ilk matçda olduğu kimi səfərdə AEK-dən güclü olub. "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran "Rakuv" turnirin qrup mərhələsində oynamaq şansını qaçırıb. Polşalılar iki oyunuun nəticəsinə görə, "Kopenhagen"ə uduzublar.
Pley-off, cavab oyunları
30 avqust
PSV (Hollandiya) - "Reyncers" (Şotlandiya) – 5:1
Qollar: Saibari, 35; 53. De Yonq, 66. Veerman, 78. Qoldson, 82 (öz qapısına) – Tavernier, 64.
İlk oyun – 2:2
AEK (Yunanıstan) – "Antverpen" (Belçika) – 1:2
Qollar: Arauxo, 90 – Kerk, 73. Balikvişa, 90+5.
İlk oyun – 0:1
"Kopenhagen" (Danimarka) – "Rakuv" (Polşa) – 1:1
Qollar: Vavro, 35 – Zvolinsi, 87.
İlk oyun – 1:0
