3 Mart 2026
AZ

“Tottenhem”də həyəcan: Premyer Liqadan düşmək futbolçuların maaşını yarıbayarı azaldacaq

Futbol
Xəbərlər
3 Mart 2026 14:21
81
“Tottenhem”də həyəcan: Premyer Liqadan düşmək futbolçuların maaşını yarıbayarı azaldacaq

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubu tarixindəki ən çətin dövrlərdən birini yaşayır. London təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasında qalmaq uğrunda mübarizə apararkən, klubun daxilində maliyyə qorxusu yaranıb. Komanda aşağı liqaya düşəcəyi təqdirdə, futbolçuların məvacibləri kəskin şəkildə kəsiləcək.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, ötən ilin sentyabrında klubdan ayrılan idman meneceri Daniel Levinin dövründə imzalanan müqavilələrdə xüsusi bənd yer alıb. Həmin sənədlərə əsasən, əgər “Tottenhem” Premyer Liqanı tərk edərsə, oyunçuların maaşları təxminən 50% azaldılacaq.

Hazırda turnir cədvəlində vəziyyət londonlular üçün ürəkaçan deyil. 28 turdan sonra 16-cı pillədə qərarlaşan komanda eniş zonasından cəmi dörd xal uzaqdadır. Statistikaya nəzər salsaq, “Tottenhem” sonuncu dəfə 49 il əvvəl aşağı liqaya (Çempionşip) düşüb.

Daniel Levinin rəhbərliyi dövründə klubun maliyyə sabitliyini qorumaq üçün tətbiq edilən bu sərt siyasət, indi futbolçular üçün ciddi təzyiq vasitəsinə çevrilib. Maaşların yarıbayarı azaldılması təhlükəsi komanda daxilində gərginliyi artırsa da, rəhbərlik bunu aşağı liqada yaranacaq gəlir itkisini (təxminən 100 milyon funt (228 milyon AZN) kompensasiya etmək üçün yeganə yol kimi görür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ronaldu Səudiyyəni tərk etdi: İranın hücumları ulduzu qaçırdı
13:58
Futbol

Ronaldu Səudiyyəni tərk etdi: İranın hücumları ulduzu qaçırdı

Portuqaliyalı futbolçunun şəxsi təyyarəsi Madriddə görüntülənib
İngiltərədə məşqçilərə VAR-a baxdırmaq hüququ verilə bilər
13:51
Futbol

İngiltərədə məşqçilərə VAR-a baxdırmaq hüququ verilə bilər

Təklifə İngiltərə Futbol Assosiyasında baxılacaq
Sevinc Cəfərzadə: “Çətin rəqibdir, amma hazırıq”
13:21
Futbol

Sevinc Cəfərzadə: “Çətin rəqibdir, amma hazırıq”

Azərbaycan - Şimali Makedoniya matçı “Dalğa Arena”da saat 15:00-da start götürəcək
“Neftçi”nin baş icraçı direktoru: “Əvəzedici komandaların taleyi AFFA-ya bağlıdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO
13:06
Futbol

“Neftçi”nin baş icraçı direktoru: “Əvəzedici komandaların taleyi AFFA-ya bağlıdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Cenk Sümer qarşıya qoyulan hədəflərdən danışdı
İran qadın futbol yığmasının üzvləri ölkənin himnini oxumadılar - VİDEO
12:51
Futbol

İran qadın futbol yığmasının üzvləri ölkənin himnini oxumadılar - VİDEO

Hadisə Asiya Kuboku çərçivəsində keçirilən oyundan əvvəl yaşanıb
Alvaro Arbeloa məğlubiyyəti öz üzərinə götürdü: “Biz təslim olmayacağıq”
12:12
Futbol

Alvaro Arbeloa məğlubiyyəti öz üzərinə götürdü: “Biz təslim olmayacağıq”

“Xetafe”yə məğlub olan “Kral klubu” ciddi tənqidlərlə üzləşib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq