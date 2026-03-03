“Tottenhem”də həyəcan: Premyer Liqadan düşmək futbolçuların maaşını yarıbayarı azaldacaq

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubu tarixindəki ən çətin dövrlərdən birini yaşayır. London təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasında qalmaq uğrunda mübarizə apararkən, klubun daxilində maliyyə qorxusu yaranıb. Komanda aşağı liqaya düşəcəyi təqdirdə, futbolçuların məvacibləri kəskin şəkildə kəsiləcək.
İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, ötən ilin sentyabrında klubdan ayrılan idman meneceri Daniel Levinin dövründə imzalanan müqavilələrdə xüsusi bənd yer alıb. Həmin sənədlərə əsasən, əgər “Tottenhem” Premyer Liqanı tərk edərsə, oyunçuların maaşları təxminən 50% azaldılacaq.
Hazırda turnir cədvəlində vəziyyət londonlular üçün ürəkaçan deyil. 28 turdan sonra 16-cı pillədə qərarlaşan komanda eniş zonasından cəmi dörd xal uzaqdadır. Statistikaya nəzər salsaq, “Tottenhem” sonuncu dəfə 49 il əvvəl aşağı liqaya (Çempionşip) düşüb.
Daniel Levinin rəhbərliyi dövründə klubun maliyyə sabitliyini qorumaq üçün tətbiq edilən bu sərt siyasət, indi futbolçular üçün ciddi təzyiq vasitəsinə çevrilib. Maaşların yarıbayarı azaldılması təhlükəsi komanda daxilində gərginliyi artırsa da, rəhbərlik bunu aşağı liqada yaranacaq gəlir itkisini (təxminən 100 milyon funt (228 milyon AZN) kompensasiya etmək üçün yeganə yol kimi görür.