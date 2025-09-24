25 Sentyabr 2025
AZ

Şahmat ulduzları MDB Oyunlarına dəstək olacaq

Şahmat
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 16:51
44
Şahmat ulduzları MDB Oyunlarına dəstək olacaq

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti və AŞF-nin birgə təşkilatçılığıyla ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə yarış keçiriləcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Heydər Əliyev parkında təşkil olunacaq yarışda Nizami yurdunun şahmat ulduzları yoldaşlıq matçı və seansda iştirak edəcək. "Gəncənin şahmat ulduzları" adlanan yoldaşlıq matçında Avropa çempionatının ilk azərbaycanlı qalibi Ülviyyə Fətəliyeva, yeniyetmələr arasında dünya və Avropa çempionu İlahə Qədimova, Azərbaycan yığmasının heyətində üçqat Avropa çempionu Qədir Hüseynov və Azərbaycan çempionu (2012-ci il) Vüqar Rəsulov çıxış edəcək.

"Gəncənin şahmat ulduzları" adlanan yoldaşlıq matçında şahmatçılar duet şəklində mübarizə aparacaq. Hər komandada iki nəfət təmsil olunacaq. Yoldaşlıq matçında sonra isə şahmat ulduzları Gəncənin istedadlı yeniyetmə və gənclərinə seans keçirəcək.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Səmərqənddəki uğur yeni imkanlar yaradacaq" - Ülviyyə Fətəliyevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
24 Sentyabr 17:57
Şahmat

"Səmərqənddəki uğur yeni imkanlar yaradacaq" - Ülviyyə Fətəliyevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Azərbaycanlı şahmatçı nüfuzlu "Grand Swiss" turnirindəki çıxışı barədə danışıb
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib
24 Sentyabr 09:44
Şahmat

Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

O, Quba şahmat məktəbinə rəhbərlik edib.
Şəhriyar Məmmədyarovun dünya reytinqində MÖVQEYİ
23 Sentyabr 16:40
Şahmat

Şəhriyar Məmmədyarovun dünya reytinqində MÖVQEYİ

Hazırda qrossmeysterin aktivində 2741,8 xal var
Şahmatçılarımız Qazaxıstanda dünya çempionatına qatılır
18 Sentyabr 15:23
Şahmat

Şahmatçılarımız Qazaxıstanda dünya çempionatına qatılır

Azərbaycan yarışda 7 zəka sahibi təmsil edəcək
Şəhriyar Məmmədyarov "Grand Swiss"i qələbə ilə başa vurub
16 Sentyabr 00:42
Şahmat

Şəhriyar Məmmədyarov "Grand Swiss"i qələbə ilə başa vurub

Turnirin qalibi niderlandlı qrossmeyster Aniş Giri olub
Ülviyyə Fətəliyeva "Grand Swiss"də ilk onluğa daxil olub
15 Sentyabr 20:31
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva "Grand Swiss"də ilk onluğa daxil olub

Xanım Balacayeva altı xal toplayaraq 17-ci yeri tutub

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.