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23 illik nəticənin təkrarı

Basketbol
Xəbərlər
5 May 2024 12:24
23 illik nəticənin təkrarı

NBA pley-offunda Entoni Edvards Kobi Brayantın 23 illik nəticəsini təkrarlayıb.

İdman.biz xəbər verir ki, “Minnesota Timbervulvz”un basketbolçusu pley-offda ardıcıl 2 oyunda 40-dan çox xal toplayıb.

Entoni ikinci mərhələnin ilk matçında “Denver”ə qarşı 43 xal toplayıb. 22 yaşlı basketbolçunun uğurlu çıxışı “Minnesota”ya hazırki çempionu 106:99 hesabı ilə məğlub etmək imkanı verib. O, bundan əvvəl “Finiks”lə seriyanın 4-cü oyununda 40 xal toplayıb.

Qeyd edək ki, Brayant 2001-ci ilin mayında “Sakramento” (48 xal) və “San-Antonio” (45 xal) ilə ardıcıl 2 görüşdə 40-dan çox xal toplayıb.

İdman.biz

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