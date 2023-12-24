Yığmalarımız İstanbul toplanışını başa vurub – 14 oyun, 13 qələbə

16 və 18 yaşadək basketbolçu qızlardan ibarət Azərbaycan milliləri Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən təlim-məşq toplanışını başa vurub.
İdman.biz xəbər verir ki, Evren Alkayanın rəhbərlik etdiyi komandalarımız hazırlıq çərçivəsində son 5 yoxlama görüşündən 4-də qələbə qazanıblar.
"Beykoz KBBL" U-18 - Azərbaycan U-18 – 55:69
"Eyül Belediyesi" U-18 - Azərbaycan U-18 – 59:78
"Leventspor" U-15 - Azərbaycan U-16 - 50:68
"Eyüp Belediyesi" U-16 - Azərbaycan U-16 – 46:71
"Şimali Kipr Levent" U-16 - Azerbaycan U-16 - 76:51
Qeyd edək ki, basketbolçularımız dekabrın 9-dan başlayan İstanbul toplanışında ümumilikdə keçirdikləri 14 görüşdən 13-də qələbə qazanıblar.
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