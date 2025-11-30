Qurban Qurbanov: “Məğlub olmağa hazırıq, nəinki futbolçuları itirməyə”

“Oyun bizim üçün asan deyildi. Avrokubok matçlarından sonra futbolçuların hazırlıq səviyyəsi 30-40 faiz aşağı düşür. Şərait, vaxtımız olmur”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının 13-cü turunun “Karvan-Yevlax”la görüşündən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.
Oyun 2:0 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.
“Ritmə düşmək üçün 3-4 oyun oynamaq lazımdır ki, güclərini bölüşdürə bilsinlər. Risklərə getmək istəmirik. Vacib oyunlar olsa da, futbolçuları qorumalıyıq. Məğlub olmağa hazırıq, nəinki futbolçuları itirməyə.
İlin sonuna gəldikcə, zədəlilərin sayı artır. Qarşıda kubok və çempionat matçlarımız var. Futbolçuların üzərinə daha çox məsuliyyət düşür ki, özlərini bu oyunlara hazırlasınlar. Çempionat bir az fərqli gedir, komandalar başqa cür oynayır. Əvvəllər komandalar müdafiədə daha çox səhv edirdi, indi fərqlidir”, - Qurbanov bildirib.