Füzuli Məmmədov: “Futbolçuların fiziki durumunu yüksəltməyə çalışacağıq”

“Futbolçularımız ilk hissədə dediyim plana uyğun yaxşı oyun sərgilədilər. İkinci yarıda bir az yorğunluq hiss olundu”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi Füzuli Məmmədov Misli Premyer Liqasının 13-cü turun “Qarabağ”la görüşündən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.
Oyun 2:0 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.
“Qarabağ”ın əvəzetmələrindən sonra daha çox güc sərf etdik. Amma buna rəğmən komandam yaxşı oyun göstərdi. Məğlub olmamağa çalışırdıq. Amma bu da futbolun bir hissəsidir. Oyunu təhlil edəcəyik. Qarşıda matçlar var. Həmin görüşlərə çox ciddi hazırlaşacağıq.
Komandanın heyətində çox yaxşı futbolçular var. Sadəcə onlarda istədiyimiz performans yoxdur. Futbolçuların fiziki durumunu yüksəltməyə çalışacağıq. Bunun üçün zaman lazımdır. Hər oyun bizim üçün önəmlidir. Oyundan-oyuna komandamız daha da yaxşı olacaq”.