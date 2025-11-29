30 Noyabr 2025
AZ

Füzuli Məmmədov: “Futbolçuların fiziki durumunu yüksəltməyə çalışacağıq”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 22:55
41
Füzuli Məmmədov: “Futbolçuların fiziki durumunu yüksəltməyə çalışacağıq”

“Futbolçularımız ilk hissədə dediyim plana uyğun yaxşı oyun sərgilədilər. İkinci yarıda bir az yorğunluq hiss olundu”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi Füzuli Məmmədov Misli Premyer Liqasının 13-cü turun “Qarabağ”la görüşündən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.

Oyun 2:0 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.

“Qarabağ”ın əvəzetmələrindən sonra daha çox güc sərf etdik. Amma buna rəğmən komandam yaxşı oyun göstərdi. Məğlub olmamağa çalışırdıq. Amma bu da futbolun bir hissəsidir. Oyunu təhlil edəcəyik. Qarşıda matçlar var. Həmin görüşlərə çox ciddi hazırlaşacağıq.

Komandanın heyətində çox yaxşı futbolçular var. Sadəcə onlarda istədiyimiz performans yoxdur. Futbolçuların fiziki durumunu yüksəltməyə çalışacağıq. Bunun üçün zaman lazımdır. Hər oyun bizim üçün önəmlidir. Oyundan-oyuna komandamız daha da yaxşı olacaq”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Jorj Kaşkilya: “İlk dəfə deyil ki, belə hallarda VAR bizim əleyhimizə qərar verir”
29 Noyabr 20:20
Azərbaycan çempionatı

Jorj Kaşkilya: “İlk dəfə deyil ki, belə hallarda VAR bizim əleyhimizə qərar verir”

Oyun 3:0 hesabı ilə “Sabah”ın xeyrinə yekunlaşıb
Adil Şükürov “Səbail” PFK-nın baş məşqçisi təyin edilib
29 Noyabr 20:05
Azərbaycan çempionatı

Adil Şükürov “Səbail” PFK-nın baş məşqçisi təyin edilib

Adil Şükürovun son iş yeri bu ilin sentyabrınadək “Kəpəz” klubu olub
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Sabah”ın baş məşqçisi: “İkinci hissədə səhvlərə yol verməməyə çalışdıq və buna nail olduq”
29 Noyabr 18:29
Futbol

“Sabah”ın baş məşqçisi: “İkinci hissədə səhvlərə yol verməməyə çalışdıq və buna nail olduq”

Mütəxəssis komandasının qələbəsini belə dəyərləndirib
"Zirə"nin legioneri: “Bilmədim o, mənimlə danışmaq istədi, yoxsa dalaşmaq” - VİDEO
29 Noyabr 16:50
Futbol

"Zirə"nin legioneri: “Bilmədim o, mənimlə danışmaq istədi, yoxsa dalaşmaq” - VİDEO

Fransalı yarımmüdafiəçi qarşılaşmanın sonunda rəqib hücumçu Olavale Onanunqa ilə yaşadığı insidenti şərh edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır